令人期待的中秋烤肉趴即將到來，對於懶人來說，想吃好料過節又要動手烤很麻煩，手殘族還會把肉烤焦。新北市首間使用自動串烤機的「思犇串烤」開幕，業者標榜是新北唯一全自動串烤店，主打免動手輕鬆吃烤肉，堪稱是懶人福音。品牌因應中秋節，推出姓名優惠，另有消費滿額送百元折價券，還有台啤買2送1、玩遊戲免費喝酒等宵夜場福利。

新北市出現首間使用自動串烤機的「思犇串烤」，7月開幕即掀起一股網路話題，品牌最大亮點就是每桌都有一台全自動串烤機，只要將食材放上去就會自行轉動燒烤，均勻受熱，大約3至5分鐘食材就熟了，免動手即可輕鬆吃烤肉，更不用擔心烤焦，也不用為了幫全桌烤肉自己卻沒得吃，堪稱懶人福音。

「思犇串烤」自動串烤機，民眾只要將食材放在串烤機上，食材就會自動翻轉，受熱均勻，不用擔心烤焦。(思犇串烤提供)

「思犇串烤」設有VIP包廂，可提供20人歡唱，業者推出「中秋好康活動」回饋粉絲支持。(思犇串烤提供)

業者每日從批發市場直送最新鮮的各式肉類、海鮮、蔬菜，生蠔與鮮蛤更標榜從澎湖空運而來，從每串20元的四季豆，到每串200元的限量日本A5和牛，豐儉由人。業者表示每桌都設有特別訂製的自動串烤機，機器下方兩側凹槽內放炭火，中間底部是清水，食材在上方轉動燒烤時可均勻受熱，若有油脂滴下，是滴進清水裡，不會冒起煙塵，民眾可輕鬆健康吃烤肉。

門店總共兩層樓，約90個座位，並設有VIP包廂供20人歡唱。開幕2個月以來，已有許多家庭客、上班族鐵粉每周報到，不少人分享看著食材在自動串烤機上轉動感覺很療癒。至於中秋節訂位狀況，業者透露中秋節當天晚上9點前訂位已滿，9點後的宵夜場也有8成來客。

迎接中秋烤肉節，業者推出「中秋好康活動」回饋粉絲支持，9月17日前，民眾到店消費，憑身分證姓名中有「中秋人團圓」中一字，並同桌消費滿500元，即贈鮮蝦兩串。晚上9點後用餐，消費滿800元送100元折價券1張，限下次使用，上述兩項優惠可併行。此外，周日到周四晚上9點後消費，可享台啤買2送1；消費滿2000元可參加「單手抓酒瓶」活動，抓幾支就送幾支。

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