據觀察者網報導，「全球汽車製造商在中國的『黃金時代』已經結束。」美國有線電視新聞網（CNN）9月4日以此為題報導稱，外國汽車製造商幾十年來一直主導著中國的汽車市場，享受著高增長和巨額利潤，但多年的勝利讓他們陷入了自滿，隨著中國本土汽車製造商憑借電動汽車崛起，這個世界最大的乘用車市場正發生著翻天覆地的變化。

汽車諮詢公司Dunne Insights的首席執行官邁克爾·鄧恩指出，曾經在中國「賺的錢比上帝還多」的外國汽車製造商突然發現，他們在中國市場的市場份額消失了，現在「世界汽車工業的新中心是中國」，「每個人都在試圖接受這一事實：我們要從這兒去哪兒？我們怎麼和中國人競爭？」

「在這裡賺的錢比上帝還多」，這種日子到頭了

CNN分析稱，外國傳統汽車製造商面臨著嚴峻挑戰的最新跡象出現在9月2日。德國福斯汽車集團當天宣布，鑒於當前「極度緊張的財務狀況」，他們考慮關閉在德國的工廠，這是該公司成立87年來首次做出這樣的決定。

在其最大的單一市場中國市場，曾經的「銷冠」福斯去年失去了自2000來一直保持的頭銜。據報導，今年上半年，福斯在中國市場的交付量減少了超1／4。

福斯並不是唯一一家在中國市場銷量下滑的外國汽車製造商，美國通用汽車、美國福特汽車公司、日本豐田汽車公司等外國汽車製造商也正在中國市場失去城池。

美國《華盛頓郵報》報導稱，在高峰期2017年，通用在中國銷售了400多萬輛汽車，但去年，該公司在中國的銷量僅是2017年的一半。福特去年在華銷量較兩年前下降28％，市場份額跌破2％，不到2016年的一半。CNN稱，今年第二季，豐田在華合資企業的收入同比暴跌73％。

中國乘用車協會（CPCA）數據顯示，今年7月，外國汽車製造商在中國汽車銷量中所占比例為33％，而2022年7月這一比例為53％。

分析人士指出，如果目前的趨勢繼續下去，包括美國汽車在內的一些外國汽車製造商可能會被擠出中國市場。

CNN稱，21世紀的前20年是外國汽車製造商在華的「黃金時代」。通用1997年在中國建立了第一個合作夥伴關係，此後在中國市場的銷售和利潤持續增長，享受了巨額的經濟回報。鄧恩告訴CNN，一位外國汽車高管曾說過，「我們在這裡賺的錢『比上帝還多』」。

而現在，鄧恩說，外國汽車製造商在中國享受高增長率和巨額利潤的日子已經結束。他表示，多年來在燃油車車市場的勝利讓外國汽車製造商陷入了自滿，他們在電動汽車上措手不及，他們突然發現自己的市占率消失了。

「製造電車的關鍵環節，外國汽車製造商都落後了」

2015年前後，中國政府開始向本土電動汽車製造商和電池製造商提供資金支持。得益於此，中國汽車品牌利用電動汽車「彎道超車」，強勢崛起。

去年，包括插電式混動汽車在內，比亞迪在全球銷售了創紀錄的302萬輛汽車，與之形成對比的是，福斯交付了102萬輛電動和插電式混動汽車，特斯拉銷售了180萬電動汽車。

CNN指出，從生產速度、供應鏈到電池技術、汽車軟件等，這些對於製造電動汽車至關重要的環節，外國汽車製造商都落後了。

全球管理諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）研究顯示，中國傳統汽車品牌的新車型開發時間需要約40個月，而中國的新能源汽車製造商將這一時間縮短一半至約20個月。外國汽車製造商推出新的新能源車型的速度也遠不及此，而且中國新能源車的技術和電池都領先外國新能源車約2到3年。

諮詢公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）的創始人涂樂告訴CNN，外國汽車業高管不可能每年都來中國看看發生了什麼。當他們終於意識到，他們的公司落後了的時候，要收復失地幾乎為時已晚。

中國一直都是全球主要的汽車市場，也是汽車工業的製造中心。美國《華爾街日報》指出，鑒於此，全球汽車製造商很難離開中國。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導稱，一些外國公司正試圖通過與當地品牌合作的方式重新融入中國市場。

去年，福斯和中國小鵬汽車簽署了合作協議，向小鵬投資7億美元合作開發新車。今年4月，雙方將這一合作進一步拓展。之後，義美法合資汽車巨頭斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis N.V.）收購了中國零跑汽車20％的股份。

路透4月報導稱，在今年的北京車展上，歐洲和日本的汽車製造商正「熱切地尋找中國合作夥伴」。日產宣布與中國科技公司百度合作，開展人工智慧和智慧汽車研究。豐田也宣布了與騰訊公司的類似合作，並表示將在今年銷售的中國產乘用車中採用騰訊的技術。據報導，法國雷諾集團也在與理想汽車、小米進行「關鍵對話」，探討在智能汽車技術領域的合作。

「我們要從這兒去哪兒？我們怎麼和中國人競爭？」

與此同時，中國汽車製造商正放眼全球，迅速擴張。比亞迪計畫在泰國、土耳其、匈牙利等國家建立工廠，上月底該公司還宣布將收購其德國分銷商Hedin Electric Mobility，以擴大其在歐洲的規模。

富國證券數據顯示，過去5年裡，中國汽車製造商在許多海外市場的市占率都大幅上升。中國產汽車在泰國的市占率從3％增長到10％，在澳洲從1％增長到9％，在墨西哥從0增長到13％。在俄羅斯，中國汽車的市占率從接近0躍升至超1／3。

CNN援引數據稱，去年中國乘用車出口量達400萬輛，同比增長60％以上。按一些標準衡量，這意味著中國超過日本和德國，成為世界上最大的汽車出口國。其中，1／4都是電動汽車。

瑞銀預測，到2030年，中國汽車製造商在全球電動汽車市場的比例可能會翻一倍，達到約1／3。

這引起美西方國家的警惕。美國政府今年5月14日宣布，將對中國電動汽車徵收的關稅從25％提高到100％。今年6月，歐盟在經過反補貼調查後宣布，將對從中國進口的電動汽車徵收高達38％的關稅。上月底，加拿大也效仿美國，對從中國進口的電動汽車徵收100％的關稅。

艾睿鉑諮詢大中華區聯席負責人、亞太地區汽車行業負責人戴加輝分析稱，關稅浪潮可能加速中國電動汽車製造商在歐洲的本地化生產，從而降低運輸成本，所以即使有歐盟關稅存在，中國汽車仍將獲得20％的利潤。

針對西方國家對中國電動汽車加徵的關稅，中方多次表示強烈不滿和堅決反對。

9月3日，針對加拿大政府的這一做法，中國商務部宣布了多項反制措施——將對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」；對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查；依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查；擬將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。分析指出，這是中國首次發起「反歧視調查」，也是全球首例。指向性明確，反制態度鮮明。

「世界汽車工業的新中心是中國。」鄧恩說，每個外國汽車製造商都在試圖接受：「我們要從這兒去哪兒？我們怎麼和中國人競爭？」