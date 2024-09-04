民眾黨主席柯文哲遭聲押，台北地院「無保請回」，檢方抗告後，台灣高等法院依朱亞虎及邵琇珮證述等，認定柯文哲積極介入京華城案，因此撤銷發回北院。對此，前立委郭正亮4日就表示，「高等法院發回更裁，也找不到錢，然後柯文哲被羈押，民眾黨就炸了，因為他們會覺得這裡就有很多的認知的爭議性」，引發討論。

郭正亮4日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「北檢、彭振聲要證明柯文哲有介入決策，這個證據的提出沒那麼簡單，不要以為只有彭振聲的口供就成立了，要有事證，所以才說要有錄音帶、紙條」，郭正亮提到，「那天柯昱安上電視講說，以前他跟一些人在當柯文哲身邊的助理，因為柯文哲的辦公室還有競總都很亂，有時候說話又不算數，所以他們都習慣錄音，這是為了自保」。

郭正亮直言，「我不知道彭振聲有沒有錄音，如果他錄音就一翻兩瞪眼，依照現有法律，柯文哲介入決策，那就掛了」。郭正亮還說，「高等法院發回更裁，也找不到錢，然後柯文哲被羈押，民眾黨就炸了，因為他們會覺得這裡就有很多的認知的爭議性，這就要看你的證據到哪裡」。

郭正亮說，「彭振聲現在一定很想當污點證人，因為他兩罪齊發，受惠跟圖利，這兩個是12年起跳，他一定會去咬柯文哲」，郭正亮最後也認為，「真正有利的證據是，柯文哲留下紙條說要過，或是被錄音，如果是僅憑彭振聲的口頭證詞，柯文哲可以否認，這不構成證據」。

★未經判決確定，應推定為無罪。