37歲的香港女星李天縱2018年與大陸導演唐寅結婚後，育有1個寶貝女兒，今年初她曾透露想讓3歲的女兒1天在2所幼稚園學習，掀起網友熱議，而近日適逢女兒開學，她也曝光女兒的一日行程，再度引來網友熱烈討論。

李天縱時常透過社群紀錄女兒的生活，她先前也透露，為了讓女兒用盡整天的時間來學習，計畫一次報名2所幼稚園，而3日是女兒開學的第一天，她也開心在社群分享女兒一整天的行程，同時分享1天讀2間幼稚園的心得，並在標題寫下：「讀兩間學校，上午下午無縫銜接。」

只見她早上先曬出女兒穿著制服裙的照片，表示女兒要先去第1所幼稚園，隨後她又上傳女兒在車內午休的照片，李天縱提到，為了節省時間，她在車上備有睡墊、摺疊式餐檯、女兒專用的小馬桶等，讓女兒可以在車上完成吃飯、睡覺、洗漱、換校服、上廁所；對此，李天縱則自豪說道：「今天的一條龍操作很成功，充滿電13:40準時上學」，行程非常緊湊。

李天縱分享女兒1天讀2所幼稚園的成果。（圖／小紅書 李天縱Lena）

貼文一出，引來網友紛紛熱烈討論，「小朋友真辛苦」、「大部分家長都希望自己小孩讀書可以少點壓力，你相反」、「怪獸家長」、「孩子有時間玩耍嗎」、「會厭學」，但也有人表示贊同，「孩子以後要好好感謝父母」、「這麼拚以後肯定上好學校」、「這個行程還不錯，挺充實的」、「這個保姆車太齊全了吧」、「為了孩子先鋪好路」。