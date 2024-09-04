樺漢4日董事會通過公開收購案，決議以每股新幣 0.075元收購 NERA大股東Asia Systems原持股53.38％，約193,173,439股，此收購案交易總金額约1,449萬元新幣，換算新台幣約3.55億元。預計於2024年10月底前完成收購。

樺漢表示，透過結盟NERA將快速開展全球與東南亞市場，並借重其網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端數據中心等業務整合能力與服務，整合樺漢工業物聯網（IIoT）、AI人工智慧及嵌入式技術與高毛利率ESaaS智慧平台整合方案產品競爭力，提升全球與東南亞市場能見度。收購完成後，2025年即可看到合作成效。

NERA為在新加坡證券交易所上市的解決方案整合商，致力於網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家／地區，公司年營收約34億元新台幣。

樺漢指出，集團積極發展ESaaS平台包括鐵路專用網絡(RDN)、IIoT＋5G智慧製造解決方案、AI技術應用、ESG節能減碳應用等服務需求，將結合NERA與技術能量綜效加乘，整合產品服務與客戶黏著度，拓展全球業務版圖，未來可望創造更多元應用服務與市場機會。