2024台北羽球公開賽5日賽程出爐，寶島一姐戴資穎要對上世界排名第135的同胞選手楊育綺，將是雙方生涯首次在BWF世界巡迴賽過招，世界排名第3的小戴只要身體狀況OK、臨場發揮好，晉級機會濃厚。

戴資穎、楊育綺這場比賽排定在1號場地中午12點開始的第4場，預計下午3點左右登場，在小戴之前，寶島「羽球王子」王子維要在同一面場地面對香港選手吳英倫（Jason GUNAWAN），雙方在今年高雄大師賽交手過，當時王子維直落二勝出。

其他中華隊重點球星，世界排名第9的一哥周天成也要在1號場地上陣，面對之前對戰3連勝的馬來西亞選手宋侞紋；最後一次在台北公開賽合體的「黃金男雙」李洋／王齊麟，要面對被暱稱「涵劉」的同胞組合楊博涵／劉廣珩，「麟洋」會做好面對自家人不好的心理準備，一球一球專注打。

大會頭號種子巴黎奧運混雙國手葉宏蔚／李佳馨以及今年狀態不錯的大會第2種子楊博軒／胡綾芳，分別在2號、3號球場首場出賽。