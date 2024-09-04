埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）周三（4日）飛抵土耳其首都安卡拉訪問，此行他將與土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）舉行會談。這是過去12年來埃及總統首度訪問土耳其，為這兩個中東地緣政治大國之間長年低盪的外交關係持續解凍。

路透社報導，艾爾多安今年2月訪問開鑼，這是他自2012年以來首次到訪埃及，讓兩國重建關係踏出重要的一步。土耳其總統府周二（3日）說明，兩國將全面檢視各個層面的關係，並針對未來這段時間內進一步的發展合作討論雙方可能採取的聯合措施，「就目前的區域、全球議題交換意見，尤其是以色列攻擊加薩與其他巴勒斯坦人遭佔領土議題」。土耳其多次譴責以色列對於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）武裝份子發動的戰爭嚴重破壞加薩走廊，艾爾多安政府已向埃及輸送好幾千噸援巴物資，也讚揚開羅在人道救援、加薩停戰談判等方面發揮作用。

埃及總統塞西4日飛抵安卡拉。這是12年來首度有埃及總統到訪土耳其。

塞西周三搭乘專機飛抵安卡拉，這是他自2014年6月擔任埃及總統以來首次造訪土耳其，艾爾多安親自到場相迎，兩人相偕乘坐艾爾段的車隊前往土耳其總統府出席歡迎儀式。塞西語艾爾多安也將主持兩國高階戰略合作委員會的第一次會議。

塞西透過訪問聲明表示，此行與艾爾多安2月訪問埃及均顯示安卡拉、開羅兩方有共同意願開展新的友誼與合作。土耳其國營安納杜魯通訊社（Anadolu news agency）報導，塞西訪問土耳其期間，兩國會簽署大約20項協議，雙方預計在能源、國防、旅遊、衛生、文化、教育等領域攜手發展，尤其能源議題還規劃加強再生能源、液化天然氣的合作事宜。

埃及總統塞西（左）4日飛抵土耳其首都安卡拉訪問，與土耳其總統艾爾多安（右）在總統府會談。（路透）

2013年，時任埃及軍方統帥的塞西領導軍事政變，推翻了第1任民選總統、穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）領袖穆希（Mohamed Mursi）。穆斯林兄弟會與土耳其交好，穆希曾在2012年當選總統後訪問土耳其。2013年政變後，土耳其與埃及關係降至冰點。

2020年出現初步破冰跡象。當時土耳其為了緩解與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及等區域國家因競爭而導致的緊張關係，安卡拉展開外交友好攻勢。去年，土耳其、埃及終於再度彼此派任大使，持續修復雙邊關係，土耳其還表示會向埃及提供武裝無人機。艾爾段今年2月訪問開羅時說，希望兩國短期內能把年度貿易額增加50億美元，達到150億美元的水準。塞西成行之前，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）已於今年8月造訪埃及。