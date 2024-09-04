由文化部影視及流行音樂產業局主辦的「2024世界音樂節＠臺灣」，將於10月11日至13 日在臺北流行音樂中心盛大登場，預售票正式開賣。本年度音樂節維持「打造與世界音樂接軌的最短途徑」的核心理念，廣邀在頂級國際音樂節廣受好評的音樂人接力演出。

國內演出陣容包含客語新民謠描寫社會風貌的生祥樂隊、七月份已公開的Minyo Crusaders、熱帶浪漫男子雷擎，以及金曲歌王乱彈阿翔與跨域創作團體异境樂團的「淬煉寶島」共製節目外，官方亦同步公布最終輪卡司，包含貫徹「非洲未來主義」的加拿大／剛果電子音樂人 Kizaba、義大利三重奏樂團 Suonno D’Ajere 等多組海內外藝人，並驚喜公開的兩組世界音樂節限定共演組合：由 The Tune、漂流出口與 Namgar 共同演繹的「女力之聲」，以及DJ 汝妮DUNGI SAPOR 與泰武古謠傳唱帶來的原住民音樂跨流派演出。

除了多樣的音樂活動，「2024世界音樂節＠臺灣」也同時舉辦擁有充滿異國情調的「地球村風格市集」、從地中海料理、原住民精釀、北非美食再到純蔬與清真美食，多元佳餚滿足觀眾樂迷的味蕾。也有來自尼泊爾的手作飾品、非洲居家生活選物、緬泰婦女織品、俄羅斯傳統工藝娃娃、印度HENNA人體彩繪，加上台灣的原民潮流風格設計，共同打造異國風情的市集體驗。現場也會開設親子同樂鼓圈體驗、日本傳統樂器體驗等各式音樂體驗工作坊。