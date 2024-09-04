本週三（4）用於搜索近地小行星及可能撞擊地球造成威脅的卡塔琳娜巡天系統（Catalina Sky Survey）發現一顆小行星，代號為CAQDTL2，直徑約1公尺的小行星即將進入地球大氣層，根據NASA小行星監控最新更新，預計會在台灣時間週四（5）凌晨12:40分墜入菲律賓北部靠近呂宋島附近。有網友分享外國網友在菲律賓拍攝到的高清影片，一顆巨大的火球突然劃破黑夜，在天空中飛行數秒後隱沒在遠處的地平線下，宛如末日般畫面非常壯觀。

.@NASA CNEOS & ESA NEOCC predict that a very small (~1 meter) #asteroid will harmlessly impact Earth's atmosphere in a few hours at ~16:40 UTC (~12:40 pm EDT) and create a #fireball off the east coast of the northern Philippines. It was first observed in space by @catalina_sky. pic.twitter.com/l2rWHYBTie — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 4, 2024

據國際流星組織（IMO）4日報告，由於該小行星尺寸關係，預計將形成壯觀的火流星、隕石，民眾或可透過東部海岸國家風景管理處，東海岸即時影像——都歷遊客中心觀賞，或者前往空曠處望向南方天空碰碰運氣。

週三稍早，卡塔琳娜巡天系統（Catalina Sky Survey）下轄的萊蒙山巡天數據（Mt. Lemmon Survey）發現了這一顆流星，這是人類歷史上第9次在外星物體進入地球大氣層之前先行發現，這顆小行星來自主小行星帶（Asteroid belt），根據目前的計算，預計這顆小行星的進入地點在菲律賓北部，靠近呂宋島，預計時間為台灣時間週四（5）凌晨12:40分，欣賞這一奇觀時最好能拍攝下來，並將火流星報告表提交給國際流星組織（IMO）。