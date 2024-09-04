SEMICON Taiwan 2024今(4)日登場，半導體緊急備載電池系統領頭羊-儲盈科技，在「安全環控IDC綠色機房應用」專區，重磅展出新型AI Data Center儲能備載解決方案，呼應「Breaking Limits : Powering the AI Era.賦能AI無極限」主題。

儲盈技術長謝芳吉將在5日創新技術發表會 TechXPOT上，分享「半導體廠與數據中心備用電源之鋰電池系統的安全與AI-BMS」，將說明，儲盈科技使用與電動車相同等級測試條件，例如：針刺、高溫、短路、過充電等，達到電池不爆炸、不起火標準，更透過AI技術，提升電池管理效率。

儲盈能在半導體UPS鋰電池機櫃獨占鰲頭，要歸功於產品高安全性，為追求安全規格再升級，儲盈攜手台灣知名的積體電路製造商合作進行系統級別的大型熱蔓延測試，挑戰通過再保險公司15項安全評核認證，創業界先例。

儲盈也持續針對鋰電池系統進行優化，以符合最新NFPA855安規要求，實務做法上，透過在機櫃內增設氣體偵測感測器，一旦發生災害立即反應，且改善電池櫃排氣風扇及加強防爆設計。

儲能貨櫃的整體消防設計符合國際標準之外，儲盈並採用全淹沒滅火設計，保證電池起火時，消防氣體能迅速充滿貨櫃，淹沒起火點，提高可靠性，且設有可燃氣體探測器、點型光電式偵煙探測器、點型光電式感溫探測器等感測器，電芯添加專利STOBA高安全性材料，提升高溫下電池壽命，抑制外部衝擊或短路產生的連鎖反應，全面預防火災與滅火。

為擴大競爭力，儲盈持續與多方合作，提供多元解決方案。近年與日商鐘淵化學(Kaneka

)合作，將自主研發的BMS應用在具長壽命、高充放電倍率、適用低溫環境的13C鈦酸鋰電池(LTO)上，監控電池健康狀態及荷電量。也與太平洋電線電纜、日商住友電工合作，將BMS與20年長壽命、可深度放電的釩液流電池搭配運用，快速響應電網需求，即時提供電力支援。

今年半導體展，儲盈在南港二館一樓，智慧能源管理專區Q5430攤位，以「BMS智能整合系統」、「安全環控IDC綠色機房應用」、「電網級儲能應用STOBA極光系列」、「表後緊急備載技術強固」、「表後工商一體化應用」五大主題登場亮相。