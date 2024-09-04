20歲韓國職棒起亞虎啦啦隊員李珠珢（이주은），擁有甜美臉蛋，有著「AI女神」稱號。不論是在台灣還是韓國都獲得許多關注。怎料，近日一段粉絲捕獲野生李珠珢畫面曝光，她穿著超短熱褲，露出一點點黑色安全褲，令粉絲大飽眼福。怎料，卻有不少網友批評李珠珢走路姿勢，「腿開開」很像歐巴桑，掀起兩派論戰。

事實上，李珠珢憑藉魔性「三振舞」暴紅後，走到哪都獲得外界關注。近日一段她在機場影片流出，畫面中，她穿著紅色緊身短版上衣，下半身穿著牛仔短褲，搭配黑色涼鞋，露出修長美腿。她一手拿著咖啡，一手則拿著手機在講電話，看起來是在找人。她先往前走，之後又大步走到隊友旁邊，問了幾句話後，又朝反方向小跑步，看起來相當活潑可愛。

不過，留言區的反應卻不是那麼友好，有網友表示李珠珢走路方式，腿開開有點外八，看起來很像大媽，有點幻滅。網友直言：「下盤要整骨調整，走起路來像歐巴...桑」、「走路姿勢不好看，開開的」，還有網友狠酸：「看那個髖的寬度應該生過了」。

韓國啦啦隊李珠珢腿開開走路，遭網友批評。（圖／翻攝自my._.chuuu IG）

但也有不少網友反駁：「很美耶，真的蠻像AI」、「你們繼續嫌棄吧，她的缺點我都接受」、「我覺得超優的啊」、「很居家的小仙女」、「好白、好美喔」。此外，也有粉絲注意到她膝蓋上貼著貼布，看起來似乎是受傷了，希望她可以多注意安全。