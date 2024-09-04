基市府宣布，原訂將於10月6日舉辦的基隆城市馬拉松活動因交通安全維運未通過道安審查，將延期舉行。綠營議員施偉政透過錄音檔，直指是基隆市長謝國樑指示延期。（張志康攝）

原訂將於10月6日舉辦的基隆城市馬拉松活動，3日傳出將延期舉行，在路跑界引起熱議。民進黨基市議會黨團4日召開記者會，市議員施偉政秀出錄音檔，批馬拉松之所以延期並非道路交通安全因素，而是基隆市長謝國樑的意志。對此基市府晚間發出聲明澄清，謝國樑從未在會議中裁示馬拉松延期，該說法屬於造謠，並要求施偉政要在24小時內公開道歉，否則不排除依違反《選罷法》提告。

基市府表示，施偉政於今早民進黨團記者會中，播出錄音檔，指稱基隆城市馬拉松延期係市長謝國樑於市務會議中裁示，經查證，謝國樑並未於市務會議中裁示基隆城市馬拉松延期，施的說法純屬造謠，由於在市長罷免案期間，更有違反《選罷法》之虞。

市府還說，施偉政指稱道安會報由副市長邱佩琳主持，經查證，道安會報也並非由副市長主持，而是由交通處主持。因此施的的兩項指控，皆非事實，純屬惡意造謠抹黑。

基市府呼籲，限施偉政於24小時內公開正式道歉，否則不排除依照違反《選罷法》，對施偉政提出法律訴訟。

對此施偉政回應，錄音檔係今天早上去電市府得知的回應，並沒有造謠。相信府內人員的回覆也不是刻意而為，既然如此，謠言出處的真相只有一個，就是市務會議成員。至於道安會議主持人是誰，又和取消籌備已久的馬拉松活動有多大關聯，相信參賽者不會有太大的興趣想了解。

施強調，取消大家引頸期盼的活動應該要提供客觀數據，包含是否有不可抗力等因素，應該要讓大家可以理解取消的原因，而不是威脅指責「說國王沒穿褲子」的人。

施最後表示，市府應先在24小時以內向3000名參賽者、承辦單位乃至基隆市民道歉，他就向市政府道歉，他也不排除保留法律追訴權。