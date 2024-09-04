重陽節將至，敬老金申請領取即將截止，據台北市社會局統計重陽敬老禮金領取方式，截至3日，仍有14.5萬人尚未領取，今年採敬老卡領取人數約有29.5萬人、選擇匯款數則約14.3萬人，靠卡領取人數較去年相比減少約7.5萬人。台北市議員表示，數據顯示長者還是習慣使用現金，建議局處可以增加宣導敬老卡消費據點，改變長者使用不便印象。

重陽敬老禮金採多元方式領取，除有敬老卡靠卡領取、線上申請匯款，更有定點領取，據社會局統計資料，截至3日，今年採敬老卡領取人數約有29.5萬人、選擇匯款數則約14.3萬人、定點式暫難統計，仍有14.5萬人尚未領取；去年靠卡領取約有37萬人、匯款則約有5.3萬人、定點式則有10.1萬人，採敬老卡領取人數較去年相比減少約7.5萬人。

國民黨台北市議員李明賢說，數據顯示長者還是認為領現金比較方便，曾接獲多名長者反應，擔心敬老卡過期點數不能用，建議局處可以解除一些敬老卡限制並加強宣導敬老卡消費據點，改善長者固有使用不方便認知。

民進黨台北市議員陳怡君則指出，重陽敬老禮金領取配套措施完全不足，像是敬老金匯入存摺過去僅執行過1年就取消，時至今日倉促提出，第1波匯款申請很多長者不知道如何上網登記，服務處曾協助多名長輩申請。

社會局表示，將持續尋找更多願意提供重陽節優惠的店家、業者，以增加長者使用敬老卡意願。至於議員提出建議，社會局說，敬老卡展延涉及資格比對，過去因民怨已拉長期限，未來將定期依相關實證資料檢討調整的可行性；宣傳則都有持續進行中。