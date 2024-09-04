民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，台北地方法院2日裁定無保請回，北檢3日抗告，高等法院4日撤銷原裁定，全案發回台北地方法院更裁。經常評論時事的精神科醫師沈政男表示，柯文哲聲押案發回更裁，改成重金交保可能性大。如果改成羈押，就太超過了，因為前面的裁定是無保請回。

沈政男4日在臉書貼文認為，北檢就柯文哲無保請回提出抗告，今天傍晚高院做出裁定，也就是發回地院更裁。這樣的結果不讓人意外，因為本來聲押以後無保請回的例子就不多，加上引發輿論譁然，高院發回更裁等於是二一添做五，把責任推回給地院，不必惹塵埃。

沈政男接著表示，看起來北檢就是要起訴柯文哲，而第一步就是想盡辦法羈押他。無保請回那個法官頂住壓力，不代表更裁的法官也可以，因此最有可能的更裁結果也是二一添做五，就是改成重金交保。

沈政男點出，高院的裁定說明有這一句，「柯文哲積極介入京華城案的客觀事實」，這就奇怪了，明明地院法官就認為柯文哲不太介入。由此可見，法官的主觀判斷在此案件成了裁定，而且也是未來判決的主要因素。未來，法官之間還會有更多分歧的看法。

沈政男認為，圖利罪的部分，北檢就是要起訴柯文哲，不管有沒有羈押、交保或無保請回，柯文哲一定會被以圖利罪，甚至收賄罪起訴，這是百分百確定的事。現在羈押更裁的合理裁定，頂多就是重金交保，而如果改成羈押，就太超過了，因為前面的裁定是無保請回。

★未經判決確定，應推定為無罪。