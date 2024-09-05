台灣飲料店自2024年9月起，全面禁用一次性塑膠杯。反觀大陸，過去一年，新茶飲擴張背後，共消費超過213.1億杯現製茶，相當於平均每秒鐘喝掉676杯。這些茶飲消費背後，伴隨著約43.04萬噸塑膠垃圾的產生。大陸環保組織太平洋環境資源中心發布《解鎖奶茶新綠意：中國奶茶行業減塑路徑研究》報告，針對新茶飲擴張背後的塑膠垃圾增長挑戰，提出未來5年的減塑路徑。

澎湃新聞報導，新茶飲主要品牌公開的出杯量及茶飲杯等主要包裝平均重量，估算過去一年新茶飲消費產生的塑膠垃圾。其中，70％塑膠垃圾來自外賣平台銷售額排名前十的知名連鎖品牌。

從全行業看，這相當於2100萬人口的超大城市北京約4個月塑膠生活垃圾；或像900萬人口的 大型城市安徽合肥一年的塑膠生活垃圾。然而，大陸現有回收再利用系統並不成熟，這意味著，這些塑膠垃圾要嘛進入環境成為汙染源，要嘛在填埋或焚燒廠中無法再利用。

隨著2025年臨近，中國2020年發布的《國家發展改革委生態環境部關於進一步加強塑膠汙染治理的意見》，即「新限塑令」進入最後階段。外賣餐飲作為重點監管行業，目標是，在地級以上城市，將行業使用的不可降解一次性塑膠餐具，減少30％。

《報告》指出，近年研究表明中國年外賣塑膠包裝廢棄物總量，在46萬噸至168萬噸之間，新茶飲行業的塑膠廢棄物已經達到同樣體量。如果不採取措施，到2030年，新茶飲行業每年產生的總廢棄物量將達到124.1萬噸，是2023年的2.8倍。

太平洋環境資源中心無廢城市專案官員李晨陽在發布《報告》時說，為應對這一挑戰，新茶飲行業應從源頭減量、重複使用、謹慎使用替代材料、及驅動回收四個方面著手。

2022年環保組織調研發現，一杯茶飲包裝最多12件，其中，非必要包裝占包裝總重量30％以上。報告建議，減少生產和銷售環節浪費，採用輕量化設計，盡可能去除不必要的包裝和配件。如果立即開始減塑行動，到2030年預計每年可減少36.67萬噸廢棄物。

重複使用模式對於消費者來說並不陌生，餐廳內用時使用非一次性馬克杯和自帶杯，就是典型例子。

雖然在大型咖啡連鎖店中，對自帶杯消費者提供優惠已相對普遍，但《報告》指出，大陸十大連鎖新茶飲品牌中，只有兩家企業長期藉由這一舉措，鼓勵消費者減少使用一次性塑膠包裝。

商家通過提供「環保杯」可進一步推動重複使用。環保杯通常由專業公司營運，消費者在一家門店使用環保杯後，可以在其他門店或街頭歸還點歸還，這些杯子經消毒後再次使用。巴黎奧運、新加坡、台灣、歐洲及北美洲等地區都有環保杯成功實踐。

報告提出，新茶飲企業還可以透過採用非石油基材料替代石油基塑膠。自「新限塑令」頒布以來，已有奶茶企業將塑膠吸管換成紙質或生物基材料。

然而，《報告》提醒，替代材料有其特定的降解條件，大陸當前的垃圾分類體系，使得許多替代材料無法得到妥善的回收處理。