施偉政議員於今早民進黨團記者會中，播出錄音檔，指稱基隆城市馬拉松延期係市長謝國樑於市務會議中裁示，經查證，謝國樑並未於市務會議中裁示基隆城市馬拉松延期，施偉政的說法純屬造謠，由於在市長罷免案期間，更有違反《選罷法》之虞。

此外，施偉政指稱道安會報由副市長邱佩琳主持，經查證，道安會報也並非由副市長主持，而是由交通處主持。施偉政議員的兩項指控，皆非事實，純屬惡意造謠抹黑。

市府表示，限施偉政議員於24小時內公開正式道歉，否則不排除依照違反《選罷法》，對施偉政議員提出法律訴訟。