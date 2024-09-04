不少民眾家中都有供奉祖先牌位，逢年過節拿出來祭祀。然而近日有名網友分享，自家祖先牌位刻有「皇朝」2字，還嚇到做法會的師公，對方跟他說，「這個不能亂刻的」，結果他一翻祖譜才發現自己竟是皇帝的後人。不少網友也紛紛留言「參見王爺」、「哇，你是小王爺」、「一般有祖譜的都不簡單」、「真的好酷」。

原PO近日在《Threads》發文表示，現在年輕人還有人看過家裡的祖譜嗎？並稱自己阿公過世一年時，請師公來家裡做合爐法會，結果對方看到他家祖先牌位刻了「皇朝」兩字，連忙跟他說，「這個不能亂刻的餒！你們家有人當過官或王爺喔？」

他也被師公的一番話勾起好奇心，就把阿公傳下來的祖譜拿出來看，一查之下發現祖先相當驚人，最早可以追溯到南北朝時期的陳宣帝陳頊，還有唐朝大臣陳邕。

對此，不少網友紛紛留言表示，「沒有亂刻，你是流落在民間的皇家成員啊」、「王爺您好，參見王爺」、「哇靠，所以你算小王爺了耶」、「看來你是官不知幾代」、「一般有族譜的都不簡單，沒族譜的很多」、「原來是南朝陳的後代」。

不過也有網友提出不同見解，「祖譜其實都會吹一下，也不知道真假，像我們隴西李氏的祖譜超級厚，記載的知名人物就是唐朝皇室。」、「開心就好，南北朝皇帝很多，我家也是從那邊開始記」、「各個都祖宗顯赫，至於真偽？笑下就算」、「有祖產花不完才是重點」。