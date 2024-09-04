「台中好宅動土接力賽」，繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅，及西屯國安二三期好宅開工後，台中市政府斥資逾62.5億元，打造北區第一座優質好宅「豬事圓滿好宅」，此不僅為台中市目前量體最大的社宅，更可提供1,085戶住宅單元供市民入住，預計2029年完工。

台中市長盧秀燕4日出席動土典禮時指出，市府完工，加上興辦中的社宅已正式突破8千戶，將達到8,454戶，持續朝一萬戶目標邁進。

盧秀燕表示，自她上任以來積極推動肉品市場轉型，雖曾面對質疑聲浪，但她仍下定決心要遷移屠宰場，改善當地居民因長期受噪音、氣味影響的周邊環境及居住品質。

她要特別感謝議員支持相關政策和經費預算；市府現正推動整體分期分區開發計畫，將近5公頃土地，變更為公園用地、住宅區及商業區，已將鄰避的肉品市場，變成豬事圓滿公園及社會住宅。台中市議員們，也到場見證好宅正式動工的重要時刻，在此感謝北區議員、里長和居民們支持。

盧秀燕強調，為落實台中好宅「為青年而設」的政策理念，台中提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，不限首批入住民眾人人享有首年5折、第二年6折及第三年之後，都享7折的租金優惠。

針對設籍台中的勞工及家有幼兒的青年家庭，申請入住資格再加分，透過加分機制，提升年輕人入住機會。另符合經濟或社會弱勢者的關懷戶續租期限從6年延長至12年。

台中市住宅發展工程處表示，豬事圓滿好宅，共好空間融入生活，將以「共好聚落 圓滿生活」為設計主軸，底層將設計開放式空間，成為都市的街弄、迴廊及休憩場域，更結合了周邊藍帶與綠帶，設有廣場的角落銜接了豬事圓滿公園，並結合公園整體景觀綠化及步道，讓周邊居民能自由流動與穿梭。

底層除商業店鋪，也思考將資源分享給鄰里，成為公共建設的載體，依據周邊環境的需求，置入不同機能的共好空間，達成照顧從0至99歲的照護目標，該社宅預計規劃地上20層、地下4層，共計興辦1,085戶優質住宅，全案預計2029年完工。

住宅處指出，「台中好宅」特別重視ESG，打造永續建築理念，此案低樓層設有店鋪、幼兒園、身障照護設施、社區好站、共享廚房及舞蹈教室等，可引進專業團體進駐，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所，除留設社福空間照顧鄰里住戶，建物設計部份亦強調環境保護及節能減碳，更提高建物標準取得銀級綠建築標章。

未來營運管理整合BIM建築資訊模型，建構4D BIM平台，以智慧管控及雲端管理，提高管理效率，大幅減低管理成本，以達社會住宅ESG永續建築指標。

值得一提的是，「台中烏日高鐵好宅」及「台中太平長億好宅」分別榮獲2024國家卓越建設獎卓越獎及金質獎兩項大獎。台中好宅已連續6年獲得該獎項最高榮譽「卓越獎」肯定，除將達標1萬戶興辦目標，在空間品質及軟體照顧上更是表現出色。

住宅處補充說，為協助65歲以上長者，市府推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，只要申請人與戶籍內直系親屬，在台中市僅持有1戶無電梯的住宅，且該住宅符合「社會住宅包租代管第4期計畫」規定，即可由市府委託的包租代管業者包租，並按以屋換屋的方式入住社會住宅，盼全面協助住戶，增加鄰里認同感，打造現代好厝邊。