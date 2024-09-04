近40年專業投資機構流傳航偉投資控股股份有限公司（以下簡稱：航偉投控）日前號召學員群共同捐贈3500萬予社福基金會，供國內弱勢運用，期盼透過取之社會、用之社會的公益之心，幫助夠多需要幫助的家庭，促進幸福和諧生活。

航偉投控旗下首席名師楊正豪表示，隨著國際股市帶動下，台股表現亮眼，機構內盈餘累積也達到正比，也因如此更該把獲利提撥給更需要幫助的弱勢孩童與孤獨年長者，同時由航偉投控所籌組的慈善機構也正落實運轉中，感謝學員們共同拋磚引玉，讓台灣社會更好。

然而，隨著網路詐騙猖獗，航偉投控也嚴重呼籲大眾，該公司旗下僅只與楊正豪老師合作，提醒民眾，無論於LINE、FACE BOOK等社群軟體或新聞自稱與航偉投資合作或受委託者皆非真實，絕不會向客戶進行項目「收費」，切勿輕信受騙，以免遭受財物損失。

楊正豪強調，改變台灣股市投資環境的現狀很重要，每個民眾都想接受到專業安全的投資建議，若有不法人士藏有私心想誤導投資人，進而產生犯罪嫌疑，該公司也不容寬待！必尋求司法警察機關報案提告，以端正外界視聽及維護公司信譽。投資建議民眾如有疑慮或接獲不明管道之訊息，可詢問楊正豪請求協助，以免權益受損。