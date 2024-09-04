台電董事長曾文生今表示，政府共2筆千億預算要補貼台電，對此，民眾黨立委張啓楷今（4）日表示強烈質疑，認為在台電內部管理問題尚未解決、能源政策方向混亂的情況下，僅靠政府補貼和民生電價穩定措施無法根本解決問題。政府一再放話立法院不通過兩千億補貼，十月份就要漲電價，更是搞錯方向。

張啓楷強調，台電必須進行徹底改革，否則，一味的撥補，只會讓人民與政府財政承擔更多無謂的負擔，人民辛苦的納稅錢也填不滿台電虧損黑洞。上會期由民眾黨主導、三讀通過的電價審議委員會改革：民間代表和專家學者至少二分之一、審查過程公開透明，務必落實。

張啓楷認為，過去電價審議委員會的組成與透明度不足。他批評，在過去的電價審議過程中，官方代表佔據主導地位，獨大又獨裁，導致決策缺乏獨立性。修法後第一次電價審議委員會即將召開，經濟部要完整交代委員的組成名單與甄選方式，且電價審議過程必須公開透明，應考慮進行直播，接受全民監督。

張啓楷也指出，現今能源政策混亂，綠能推動效率低下。他說，台灣能源政策推動過於倉促，過度依賴天然氣作為過渡能源，導致能源結構缺乏韌性。政府急於推行綠能政策，卻未能充分規劃，造成綠能產業弊案叢生，效率低下。

張啓楷強調，政府應該首先清楚交代每年再生能源比例的提升計畫與具體數字，並提供明確清晰的過渡性能源規劃，否則民眾無法信任政府的能源改革承諾。

張啓楷也指出，光電弊案未得到妥善處理，改革停滯不前 。他警告，若不徹底解決光電產業的弊案問題，未來政府對綠能政策的推行，將持續遭到質疑，人民的信任度也將進一步下滑，最終蕩然無存。

張啓楷最後表示，台電內部結構問題積重難返，電價調整不應該在改革之前進行。《電業法》修正案對電價審議委員會做了明確規範，希望經濟部和新委員要回應全民的聲音，要漲價、要補貼之前，請先解決問題，不要把人民當「盤子」。