男團「FEniX」近來推出新單曲〈千禧飲茶〉，即將出發香港拍攝MV，更透露起飛前一天工作滿檔，工作結束後隔天立馬啟程飛往香港，足見他們對〈千禧飲茶〉的重視。首次挑戰粵語歌曲的FEniX，在準備過程中遇到許多困難及挫折，負責創作的隊長MAX更是因為粵語的咬字和9個聲調而嘗盡苦頭，在初次錄音當天突然被告知粵語的部份皆不能使用。

團員在錄音時也因為發音的問題弄得灰頭土臉，鮮少對團員動怒的MAX甚至在錄音室情緒大爆發，但大家都期望作品能以最好的狀態呈現，因此沒有爭執，只有不斷地修正調整，冷靜過後的MAX也坦言：「我知道他們都有聽音檔練習，是粵語對我們來說真的有難度，所以對他們生氣這件事我其實是蠻內疚的。」

五位團員平均出生在千禧年的尾端，他們希望透過〈千禧飲茶〉的旋律表現屬於他們這個年紀對情感的描繪，歌詞中的每一句話都真情流露，想傳達的是「無論遇到什麼困難，都會好好堅持下去」的信念，期盼大家可以感受到他們想透過歌曲表達的熱忱與真誠。

談及這首歌對FEniX團員們來說的意義，夏浦洋說，〈千禧飲茶〉籌備時間相當長，從高雄場演唱會曝光之後，中間經過重新錄製、配唱，前前後後進了錄音室多次，可見他們對這首歌曲的重視，這首歌也讓FEniX首次跳脫舒適圈，嘗試完全不同風格的咬字跟粵語唱法，舞蹈的編排上也首次使用了麥架，「我很喜歡用麥架的感覺，也很適合FEniX和這首歌的氛圍，我們都很喜歡這首歌，希望大家也會喜歡。」