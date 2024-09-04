前台北市長柯文哲京華城案纏身，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回，檢方抗告後，台灣高等法院依朱亞虎及邵琇珮證述等，認定柯文哲積極介入京華城案，因此撤銷發回北院。柯文哲堅稱，今年3、4月才知道京華城容積840％一事。國民黨台北市議員游淑慧日前指出，北市府將容積提升至560％的關鍵，在於監察院2016年的糾正，時任監委劉德勳採信前北市都發局副總工程司吳順民的偽證，卻未查詢都委會會議紀錄。對此，前監委劉德勳今（4）日也親上火線喊冤，強調自己沒有逆轉結論，因為從1989年第六次專案小組會議紀錄結論就清楚載明京華城容積率560%，加上台北市府都沒有積極處理，因此2016年才會提出糾正。

根據《TVBS》的報導指出，劉德勳表示，「因為退休以後其實說實在沒其他事情，我在家養貓帶狗，有人突然把這樣問題全部壓到我身上來」，對於讓讓京華城容積率從392變560%，劉德勳指出，「容積率560%的概念從102年，監察院第四屆委員，調查報告也就是560%」。

劉德勳也澄清自己沒有逆轉結論，因為從1989年第六次專案小組會議紀錄結論就清楚載明京華城容積率560%，2013年監委馬以國第四屆委員調查報告中，裡面也是寫京華城容積率560%，但因為超過5年的時間，加上台北市府都沒有積極處理，因此2016年才會提出糾正。

劉德勳強調，「糾正案提到委員會通過，所以它是多數決，然後糾正案通過以後，這個案子就已經是委員會案子，已經不再是我個人的案子」，而當時的都發局長張景森，時任副市長林欽榮等人，都與身為糾正案提案人劉德勳的看法一致。

劉德勳最後也說，「基金會的工作是做遷台文物保存，董事其實是開會列席3000元，他一年下來就是四次開會，如果我四次都到的話，就是1萬2，我在前一次董事會就很清楚表達，我不再參加任何董事會」。

★未經判決確定，應推定為無罪。