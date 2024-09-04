第47屆國際技能競賽各職類選手赴海外征戰，我國計50正式職類58位國手及表演賽1職類1選手參賽，將在113年9月10日至9月15日於法國里昂競技切磋。國際技能競賽是全世界最大規模的技能競賽殿堂，被視為技能界的奧林匹克，我國每屆皆積極參與，歷屆成績優秀，深獲各國肯定，本屆國手經過近1年的積極培訓，國手們無論在精神面上或技術面上都已進入最佳狀態，準備在此次國際技能競賽中奪取最佳成績。

由桃竹苗分署培訓的四名國手，分別是「漆作裝潢」職類的李俊誠、「服裝創作」職類的孫謦、「機電整合」職類的林品辰及葉家銨，也將代表台灣與來自世界各地逾千名的技能好手在國際競賽場上一較高下，用自身的努力向世界證明「逮丸囝仔最厲害」。

本次代表出賽的「漆作裝潢」職類國手李俊誠，自108年參加第49屆全國技能競賽以來，在萬能科技大學的師長及桃竹苗分署宋侑蓁老師的悉心培訓下，經歷了分區賽和全國賽的重重考驗，最終在第51屆全國賽中奪得金牌，並於2023年代表臺灣參加亞洲技能競賽再度摘金。自亞洲賽後，他不因此而志得意滿或懈怠，為了因應國際技能競賽，他把每一次高強度的訓練都當作是對自己的挑戰，他說唯有120分的準備，才能在競賽中呈現100分的表現；面對即將登場的第47屆國際技能競賽，李俊誠期許自己奮力一搏，努力為台灣爭取佳績，勇奪金牌。

桃竹苗分署長賴家仁表示，國手們從分區賽、全國賽一路過關斬將脫穎而出，取得國手資格及進入國際技能競賽的門票，這已經是一項難能可貴的殊榮；面對國際賽，選手不僅要克服時差及抗壓等問題，還要將平時訓練和積累的實力，在賽場上發揮出來，更是一大挑戰。透過國際技能競賽，各國選手相互觀摩與學習，不僅能擴大視野，還能為後續的職涯奠定更堅實的基礎，期許國手們在國際賽事再創佳績、名揚國際，為臺灣爭光。相關競賽活動訊息，可至技能競賽活動官網(網址:https://skillsweek.wdasec.gov.tw)瀏覽，或至臉書facebook搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」及IG搜尋「worldskillstw」，一起為國手加油打氣。