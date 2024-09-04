美式賣場好市多販售各種商品，滿足許多民眾的飲食需求。一位男子近日發現，好市多販售的科克蘭純蜂蜜近日降價至639元，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為這款蜂蜜的味道很怪，有老饕則提醒，這款蜂蜜來自紅花苜蓿，味道跟台灣人常喝的高甜度龍眼蜜不一樣，「但是它確實是100%蜂蜜」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他最近到好市多北投店賣場消費時，發現科克蘭純蜂蜜降價了，一開始他第一次買是400多元，不過數年這款蜂蜜一路漲到719元，「看到降價有些安慰」，目前科克蘭純蜂蜜2.26公斤售價為639元。

對此，許多網友紛紛回應，「個人覺得這款味道很怪，可能我還是比較習慣龍眼蜜」、「第一次吃歐洲花蜜超不習慣，台灣的甜度很高也很芳香，這種花蜜蜂蜜會帶酸喔，雖然我沒在好市多買過蜂蜜，但還是想說提醒一下習慣吃台灣蜂蜜的人」、「前幾年好市多的自有品牌蜂蜜是399元，結果俄烏戰爭開打沒多久，一瓶變799元，直接漲4百元！」、「這是老外拿來塗麵包的，各大飯店早餐常用，不是台灣人泡蜂蜜水習慣的龍眼口味，用在對的地方就是美味」。

有老饕則說明，「這是『紅花苜蓿』的花蜜，我們一般不習慣這個味道，剛開始喝會覺得怪怪的，但是它確實是100%蜂蜜，蜂蜜確實是糖，但是比起精緻糖來說好很多，可以當糖的替代品，也不要多吃」。