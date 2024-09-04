雲林縣發生吊車高空維修屋頂作業時，吊籃突自8米高掉落造成3人死亡，不願具名的資深鐵工坦言，大工程擔心被罰，多會依規定作好安全措施，反而是小工程，有時為趕進度便宜行事，什麼安全措施都沒有，只能把自己當成「鋼鐵人」硬幹，因為「其他工地也都是這樣作」。

雲林縣虎尾鎮再興飼料工廠吊車高空作業釀3死，死亡的51歲郭姓鐵工家住虎尾鎮，是低收入戶；57歲柯姓鐵工來自高雄，才搬來雲林租屋不久：資歷最深的60歲陳姓鐵工家住斗六市。昏迷中的55歲劉姓鐵工家住林內鄉，4人都是本國籍男性。

據了解，這4名鐵工都不是生手，與該鐵工廠多次搭配出任務，其中1人配合2年、1人1年多、1人半年多、1人（高雄人）才剛配合不久，鐵工廠有工作就找他們來，但對他們的家庭背景也不熟。

4日意外發生後，雲林縣政府社會處已啟動關懷作業，請戶籍所在地的3個公所協助了解及慰問，也知會高雄市政府社會局。職安署指出，鋼鐵公司有幫4名鐵工投保團保，但沒有勞保，至於是否鐵工有自行在工會投勞保，尚待釐清中。

據指出，起重機吊升人員與吊掛設備的規範不同，載人的吊車需有技師簽證，但這起意外無技師簽證。不願具名的鐵工無奈說，依規定，吊升人員時須戴安全帽、綁安全繩，且嚴格限制人數，大型工程擔心被罰，多會遵守規定；但小型工程有的要在1天內趕工完成，為節省時間就會忽略。

1名吊車業者提到，早年吊車臂因材質問題，比較常發生斷裂事件，現在材料科學非常進步，吊車機具的吊臂強度都很高，因此已很少發生吊車臂斷裂情況，但用久了若沒有定期保養，還是可能出事，呼籲大家不要心存僥倖，依規定作好各種安全工作，才能避免憾事發生。