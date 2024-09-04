江俊翰在民視8點檔《愛的榮耀》飾演的反派江有禮，因意外變成記憶停留在7歲的「江7歲」，可愛模樣讓觀眾笑翻天。江俊翰透露，演起這個角色其實一點都不輕鬆，「雖然我擅長背台詞，但要演得又呆又萌，還帶點喜感，真的考驗演技。」

為了讓角色更生動，他每天拍戲挖空心思，收工回家都覺得腦袋空空的，日前還為角色加入糖葫蘆舞，為此練習好幾次，笑說當演員現在十八般武藝都要會，但敬業的他說只要不是太難的任務，都會盡全力完成。

為了維持「江7歲」的可愛形象，江俊翰還特別為角色減重。他表示：「之前被網友說變胖了，我有點在意，所以開始加強運動，飲食也更注意。」經過一段時間的努力，他成功減重3公斤，讓身型更加精瘦。

他私底下也是個愛狗人士，最近雖忙著拍戲，還是會趁空陪愛犬散步。此外，他還是一個居家好男人，平常會自己做家事，就連衣服都親自清洗，「我喜歡把家裡整理得乾乾淨淨，這樣心情也會跟著變好。」，但礙於拍戲收工都太晚，怕使用洗衣機會打擾鄰居，就只好等白天有空的時間，才能洗衣服兼好好把家裡整理乾淨。