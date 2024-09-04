民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率案，1日北檢召開羈押庭，2日北院認為檢方對其「犯罪嫌疑重大」解釋仍有不足，因此裁定無保飭回，3日北檢提出抗告。高院依朱亞虎及邵琇珮證述等，認定柯「積極介入」，4日撤銷發回北院更裁。粉專「觸極者」強調，羈押庭的輪值法官呂政燁，過去曾被民進黨主席施明德爆料，曾在法庭上喊「我是綠色法官，不和解就判你輸」，直呼：總覺得現在就能知道5日宣判的羈押庭結果了。

粉專「誰比朕更有力」指出，以高院在裁定書所述「被告積極介入京華城案等客觀情狀，被告是否如其主張『相信具專業性且為多數決之都委會決議』，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。原審未就檢察官所提出之全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，尚非妥適」判斷，北院更裁後裁定收押的可能性大增！他直呼：「阿北的今晚會是最後一夜嗎？」

高院4日該案發回更裁，依照北院強制處分專庭法官輪值表，若北院5日開羈押庭，將由值日法官呂政燁負責。

據了解，呂政燁是由律師轉任法官，已故民進黨前主席施明德生前曾爆料指稱，指呂政燁多年前在審理自己與王世堅的誹謗案時，竟當庭直言：「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸！」但當時呂政燁及北院均否認。當年施明德事後在臉書上發文痛批，呂政燁在法庭上形容自己是「墨綠」，已非「綠色」而已，還強調當時北院召開的記者會是「低級的把戲」，更要求北院公布在法庭上的錄音檔，接受外界公評。

對此，觸極者直呼：總覺得，現在就已經能知道明天羈押庭的結果了？

有網友在留言區PO出呂政燁過去遭彈劾的事跡：《102年劾字第4號》臺灣臺北地方法院呂政燁法官，於擔任該院刑事審查庭法官期間，對於審理之案件，有嚴重違反辦案程序規定及法官倫理規範，侵害被告及告訴人之訴訟權益情事，並損及司法信譽，違失事證明確，情節重大，爰依法提案彈劾。在2013年11月5日的《102年度懲字第00001號》判決主文顯示：呂政燁減月俸百分之貳拾，期間壹年。

彈劾案文指出，呂政燁承審臺北地院100年度審交易字第179號等8件刑事案件，未依法定程序進行訴訟審理，包括未酌留被告準備訴訟法定猶豫期間、漠視刑事訴訟法傳喚被告應用傳票規定、剝奪被害人到庭陳述意見機會、片面向被告表達否定告訴人請求損害賠償的偏頗立場、判決書製作粗率等違失，侵害被告及告訴人的訴訟權益，也經上級審法院於其中部分案件判決中嚴詞指摘程序違失，影響人民對審判品質的信賴，違失事證明確。