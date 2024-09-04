31歲台日混血女星篠崎泫有著甜美外型和火辣身材，今年更認愛爭議直播主Toyz（劉偉健）掀起不少討論。今（4）日篠崎泫無預警在IG曬出大肚子影片，並透露：「其實我懷孕了...」震驚全網，不少人驚呼，人在獄中的Toyz「當爸了？」

篠崎泫今日在IG曬出一段影片，她語重心長表示：「今天要跟大家分享一個非常重大消息，那就是『其實我懷孕了？！』」。和過去其他穿著露腰辣照裡的平坦小腹一對比，影片中篠崎泫肚子看得出來明顯變大不少，她透露自己的肚子就是大到這樣的程度，接著她說：「因為我裡面有滿滿的寶寶們」。

篠崎泫透露凍卵讓她胖了3公斤。（圖／翻攝自筱崎泫 IG）

最後篠崎泫也在影片中揭曉，是因為她去做「凍卵」手術。她寫下感想表示：「我肚子真的好大喔，確定不是太胖嗎？我終於也去凍卵啦...肚子有好多卵寶寶是這一個感覺呀～」篠崎泫透露自己只是「凍卵」就胖了3公斤，驚訝表示：「以後真的懷孕還得了哇」。

影片一曝光後，不少被騙到的網友驚訝表示：「真的嗎？不管是不是都先恭喜啦」、「Toyz當爸了？」、「恭喜恭喜！泫當媽媽」、「恭喜Toyz」、「恭喜劉太太」。也有網友笑稱：「不等小劉出來嗎？」、「第一次看到你這麼大個肚子」、「怎麼有點感動」、「要等小椅子了啦」。