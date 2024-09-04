基本工資連續9年調漲，不少人擔心物價再漲一波，有網友分享買了必勝客大披薩來吃，一開盒卻發現披薩尺寸小了許多，原本13吋只剩11吋，好奇是不是物價漲導致縮水，引起眾人討論，也釣出內行人解釋披薩較小的原因。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，貼出必勝客披薩照片，表示友人買了必勝客13吋大披薩，拿到實品後卻感覺縮水了，用尺一量發現足足小了兩吋，打電話給店家得到回應「縮水是正常的」，讓他好奇是不是物價上漲導致披薩縮水。

貼文引起眾人熱議，「很多外食漲價還縮水」、「照了縮小燈，一定是盒子太大」、「之前買也是，都懷疑自己買的是不是大的」、「以前看不到披薩底下那張瓦楞紙，現在瓦楞紙快出頭天了」、「他們的千層麵也明顯縮水很多。我常吃，但沒有證據」、「工資又漲了，明年又會偷縮一點了」。

也有內行人出面解答，「純粹沒有擀開而已，麵團重量一樣」、「這看起來是舊金山餅皮沒拉開吧」、「舊金山餅皮烤製邊邊容易回縮，量是一樣的，必勝客打工仔路過」、「披薩豆一般在發酵的時候都秤重量的，感覺比較像是皮開不夠大或是還不夠發，筋性還在的時候硬開進去烤就會縮水」。

根據必勝客官網披薩尺寸說明，大披薩直徑為32公分、約13吋；小披薩直徑為22公分、約9吋；個人披薩直徑為16公分、約6吋，因餅皮為手工製作，大小誤差正負2公分為正常現象，產品以實物為主。