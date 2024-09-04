趙小僑今（4日）出席第59屆廣播金鐘獎入圍派對，擔任揭獎嘉賓。「七朵花」成員陳喬恩2022年與小9歲的馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2人將於本月下旬在馬來西亞蘭卡威五星度假村補辦世紀婚禮，邀請七朵花成員及安以軒等人。趙小僑今坦言有收到電子喜帖，詳細詢問賓客所有需求，打造「客製化」方式來款待賓客，新人們也一手包辦交通等所有開銷，讓賓客們有被寵愛的感覺。

關於要送給新人的禮物，趙小僑表示很苦惱，正在想七朵花成員要一起送還是分開送，她也擔憂新人們屆時把禮品運回台灣不方便。她經過6次取卵、4次植入，2 度流產，最終順利產下目前2歲女兒典典寶寶，她今說她不敢給陳喬恩求子秘訣：「我沒有資格，我只能給祝福跟陪伴，自己走過這一遭，知道很辛苦。」她表示自己不敢給意見，但一定會獻上最誠摯的祝福。

另外，她笑說，自己接到揭獎邀約才發現廣播金鐘獎的報名時間已過，所以她的《勇氣媽咪我懂你》和《趙小僑很有事》都無緣角逐今年獎項，希望明年有機會入圍。