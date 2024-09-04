21年前以一首《愛甲超過》爆紅的向蕙玲，她獨特的嗓音與高亢清亮的歌聲，唱紅不少當紅八點檔台語連續主題曲。先前她參加《綜藝一級棒》錄影，分享自己再度爆紅的趣事。原來有網友把悲苦的《愛甲超過》變成動感的電音版，還搭配自創的舞蹈動作上傳到抖音，這1年多來，她的商演活動竟因此爆漲5倍之多。

向蕙玲表示，《愛甲超過》其實是她21年前剛出道的歌，居然有網友把這首悲苦的抒情慢歌變成電音版，再搭配簡單洗腦的動作，然後PO到抖音上，竟在去(2023)年造成一股網路旋風。她說：「我看到就是各國的朋友，都在抖音上面翻拍，而且是跨越年齡層，小至3歲、長至103歲，我真的有看到一些阿公阿嬤跟著跳，我真的覺得太受寵若驚了。」

向蕙玲上21年前的〈愛甲超過〉抖音版翻紅，商演暴增5倍。（圖／攝自 向蕙玲FB）

她直言這個抖音版《愛甲超過》，讓她的商演邀約暴增5倍，「就是指定要聽到這首歌，現在每個禮拜都要出勤」。她到現場時，也會邀請觀眾上台跳，「我覺得小朋友都很大方，他們就直接跳上台來站在c位」，還得請觀眾讓點位置出來給她才行。

能歌善舞的向蕙玲，錄影和商演活動不斷。（圖／攝自 向蕙玲FB）

她也回憶起當初《愛甲超過》走紅時，這首歌陪很多人走過情傷。「我十幾年前，真的很多人跟我說，他們在騎機車停紅燈的時候，旁邊那輛車就會把那個窗戶拉下來，音樂放很大聲就是放這首歌。」如今舊曲再度翻紅，也讓她很有感觸：「不管是到哪裡演唱，大家都很踴躍，這是我收到最直接、最實際的回饋，真的很感動。」