美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）4日舉行上任首場記者會，在政治及安全議題之外，表示不能忽略台美經貿合作，他並稱讚台灣半導體生態系，完全不可能在世界其他地方複製。

谷立言指出，美國商會最新的商業景氣調查報告指出，商會有92％的會員預計在未來一年內維持增加對台灣的投資，這項數據顯示，「擔心台灣科技業被掏空，是不必要的」台灣已製造出一個效率驚人的半導體生態系。

美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）是代表美國政府與台灣官方互動的公部門機構，負責推廣美國與台灣之間的各項合作，身為AIT處長的谷立言，就是代表美國政府的權全大使。

他也特別強調，台灣晶圓廠海外設廠能對台灣產業帶來互補，不再發生疫情期間的斷鏈，也有助於台灣產能在未來世代延續下去。

此外，美國軍售近年增加許多，包括台灣取得的384億美元額度，卻面臨美方廠商交貨延遲的問題。谷立言表示，亞洲與美國自己的防禦需求皆增加，軍火工業基地的運作狀況吃緊，美國正在全世界加倍投資國防軍事生產基地，與傳統上並非軍工產業的公司合作，特別是在強化不對稱戰力的生產方面加倍努力，運用美國盟友的資源及生產力道，例如美國與日本6月份透過「美日防衛產業合作、採購、維護定期磋商」（DICAS）架構，協議共同加強軍事生產產能。不排除與台灣在國防供應鏈上合作的可能性。