暢銷兩性作家小彤今年因罹患胰臟癌積極接受治療，先是開刀切除腫瘤，後又進行為期半年的化療，至今已做了7次的她，在3日曬出體重下降、落髮的模樣，分享自己抗癌過程必須忍受痛苦的副作用，但她坦言：「只要不把痛苦當回事，日子自會怡然安好」，令人感到心疼。

小彤透露，近日有位與她情況相同的年輕病患好奇，問為何她手術後只需要住院半個月，但那位年輕病患要住院1個月，小彤則笑稱：「應該告訴她（年輕病患），小彤是神力女超人啊～」她表示其實自己是靠著強大意志力，術後第2天就插著5、6根管子練習坐輪椅，連身旁護理師都讚許她是「超級模範生」。

作家小彤化療7次落髮、消瘦模樣曝光。（圖／臉書 兩性作家小彤）

然而開始化療後，才是真正挑戰的開始，身體產生的新、舊副作用接連出現，「更劇烈的噁心反胃，口腔總是充滿苦味，山珍海味完全食不下嚥，自費止吐藥與好友們送的梅子、梅乾、梅肉也止不住無時無刻翻湧的嘔吐感」，加上嚴重脹氣伴隨的胃筋攣，「半夜突如其來的胃抽筋，肚皮硬如石板、絞痛難耐，連強效止痛藥都無解，只好搖醒老公幫忙使勁按摩」，相當痛苦。

至於人人都擔心落髮問題，「早先還剩三成，如今三千煩惱絲應該剩不到三千根了，而且還嚴重褪色枯白」，她樂觀說道，雖然這樣洗頭髮比較容易吹乾，但唯一缺點就是頭皮太搶鏡，不管怎麼整理都遮掩不住膚色的頭皮，更笑說：「仔細端詳這稀疏乾枯、披頭散髮模樣，居然神似周星馳電影『功夫』裡的火雲邪神！」

最後她坦言，身邊好友總是說她擅長苦中作樂，因為她認為「只要不把痛苦當回事，日子自會怡然安好」，這樣癌細胞才會被她的開心樂觀給氣死，充分展現小彤強大的心理素質，也引來不少網友含淚心疼，紛紛替她加油打氣。