現代社會感情觀念開放，許多人可能穩定後才會發生性關係，但也有人只是萍水相逢一夜情。一位女子近日準備初次和男友發生關係，沒想到男友卻問起她的性經驗有幾人，讓女子瞬間冷掉，直呼「男生心態是什麼？男生比較想聽到的答案是幾個？」，貼文曝光後引發熱議，有男性則神回，「去公廁拉屎的時候，總得考慮一下馬桶蓋髒不髒吧」。

原PO在Dcard發文表示，她不在意男友的過去，覺得現在男友跟她在一起、發生關係的都是她就好，但兩人第一次愛愛時，男友卻很在意她的性經驗，讓原PO怒批很解，但也忍不住好奇，「為什麼第一次的時候，男生都會問跟幾個人做過？」，無法理解男生心態、想要聽到的答案。

對此，許多網友紛紛回應，「去公廁拉屎的時候，總得考慮一下馬桶蓋髒不髒吧」、「因為我的很乾淨，希望妳的也不要太髒，就個人選擇而已」、「妳是不是跟很多人做過？通常2個就回答2個，3個就3個，不敢講的一律懷疑很多人」、「聽到0個，我會覺得當導師的壓力有點大；聽到幾個，我會覺得正常，保持平常心做就好；聽到10個以上，我會想說小姐姐等我一下，我先去打個九價…」。

另外也有人抱持其他想法，「一堆男的都出去喝茶還不嫌自己髒，這裏一堆人嫌女生髒是在？」、「我個人是覺得這個問題不管誰問都很失禮」、「妳男友有處女情結，還是換人比較快」、「喜歡妳的不會在意那些」。