於2024年柏林消費性電子展（IFA 2024），高通隆重推出全新的8核Snapdragon X Plus平台，擴展其Snapdragon X系列產品組合，進一步鞏固其在輕薄型PC市場中的領先地位。該款全新平台專為700至900美元價位區間的Copilot＋ PC而設計，旨在為廣大消費者和企業使用者帶來卓越的效能、長時間的電池續航力，以及突破性的AI驅動體驗。

Snapdragon X Plus平台以8核心的高通Oryon CPU為基礎，具備如閃電般迅速的反應速度和效率，與同類產品相比，其CPU效能提升高達61％，而功耗則比競爭對手低179％。這使得搭載該平台的PC能夠在維持高效能的同時，提供長達數日的電池續航力，滿足現代使用者對行動裝置長時間使用的需求。此外，Snapdragon X Plus還配備強大的GPU，可支援多達三台外部顯示器，提供優異的圖像處理能力和沉浸式視覺體驗，為用戶帶來全方位的高品質電腦使用體驗。

Snapdragon X Plus的另一大亮點在於其配備了45 TOPS的強大NPU核心，這一突破性技術將AI處理能力提升到新的高度。憑藉先進的AI性能，使用者可以在裝置上體驗到更為智能、直觀的Copilot＋功能，無論是處理日常工作還是進行高效的內容創作，這一平台都能為使用者提供更為流暢和高效的使用體驗。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon提到：「Snapdragon X系列平台為全球首款也是目前全球最佳的Copilot＋ PC提供了支援，開創了個人運算的新時代。現在，我們透過8核Snapdragon X Plus，將這一變革性的AI體驗和卓越效能帶給更多使用者，這都要歸功於我們高效能的客製化Oryon CPU和領先業界的NPU技術。我們非常自豪能與全球領先的OEM廠商和零售夥伴合作，擴展我們的產品組合，為企業客戶和消費者帶來更多的價值。」

微軟Windows＋裝置部門副總裁Pavan Davuluri則指出：「高通的8核Snapdragon X Plus平台為Copilot＋ PC帶來了令人驚艷的能量和動能，尤其是其強大的NPU技術，將為更多使用者帶來全天候的電池續航力和無與倫比的效能。我們期待未來能與高通進一步合作，推動Windows生態系統的AI技術發展，拓展Copilot＋ PC的潛力。」

目前，搭載8核Snapdragon X Plus平台的部分PC產品已經上市，未來將有更多裝置陸續推出，為全球用戶帶來全新的數位體驗。