中信金晚間指出，中信金為展現公開收購新光金的誠意與效率，已於8月26日向金管會遞出公開收購新光金股票的申請，且於9月3日晚間，向公平交易委員會申報結合，持續依循法令，展現最大誠意，均為第一家向相關主管機關遞件合法申請的金融機構。

中信金解釋，為講求合併案的效率，該公司昨晚8時50分至公平會完成遞件程序，相較新光金及台新金今日才向公平會申報結合，中信金才是第一家。

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