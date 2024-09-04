第64屆全國中小學科展結果出爐，新北市私立竹林中學生物探究社分別獲得高中組動物與醫學學科探究精神獎及國中組生物科第一名，展現竹林生物學科超強的教學實力和扎實的學習成果。

第64屆全國中小學科展日前於台南辦理，竹林高二張恩榮、陳世穎以主題「建立大生熊蟲檢測硝酸鹽模式」獲獎，國三張丞博則透過研究「線蟲土壤食物網檢測模式建立與功能性調節」奪魁。三位同學都對參加全國科展的過程中，校方、師長以及家長們提供許多資源並全力支持相當感謝，參加科展讓他們看到不同風景，眼界開闊不少。

新北市私立竹林中學生物探究社分別獲得高中組動物與醫學學科探究精神獎。(竹林中學提供)

張恩榮引用輝達執行長黃仁勳的話：「抗壓性好的人才能成功。」，認為心理素質是最重要的關鍵，任何事必須能夠堅持才有成功的機會。陳世穎則更深刻了解在學習上自律的重要性。張丞博更進一步歸納出自己的一套學習理論，他認為學術研究一定會經過三個過程，求知、探究與實踐，三者沒有順序之分，但都是不可缺少的要素，彼此不斷參照，無限次的回歸到求知、探究與實踐的流程之中，是他在科展中得到最大的收穫。

指導老師顏嘉怡表示，竹林生物科展團秉持「去除食譜式實驗，將學習主動權交還給學生」的理念，致力於培養學生科學研究所需的各項能力─能夠在獨立研究、邏輯思考、時間規劃、團隊合作、口語表達、完成任務的決心、對知識與研究的熱愛、自主學習能力、抗壓與挫折忍受力等全面成長；也希望他們能學會感恩與傳承，將熱情與愛不斷延續下去。

竹林中學校長盧志雄強調，竹林辦學理念一向重視啟發學生的自主學習能力，輔以適當的教學引導，激勵學生學習的熱情，這才是根本之道，不論學習環境如何改變，都能幫助孩子成為未來的人才。