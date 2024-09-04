牛角推出的期間限定女性吃到飽半價優惠，引發日本民眾熱議。

燒肉名店「牛角」上月底公告在日本境內舉辦「期間限定」好康活動，App會員在9月2日至12日逢周一至周四預約到店用餐，女性顧客可享2種吃到飽方案半價優惠。此舉吸引大批女性口耳相傳上門消費，但也引起不少男性顧客批評「性別歧視」，出乎業者意料。牛角表示，這項促銷活動是與女性時裝秀活動合作，絕無差別待遇之意，考量女性消費者的平均食用量才推出這項優惠方案。

綜合日本《產經新聞》周二（3日）、《週刊女性PRIME》周三（4日）報導，大型燒肉連鎖業者「牛角」8月30日在社群平台官方帳號公告，App會員在9月2日至12日期間逢周一至周四訂位用餐，女性顧客在2款吃到飽方案可享半價優惠，原價含稅3938日圓、5258日圓的「牛角吃到飽」、「享受吃到飽」，分別只要1969日圓、2629日圓，相當划算。店家也歡迎大眾利用這個優惠當作情侶約會、家庭用餐的選擇。即使女性獨自1人用餐也適用。

《產經新聞》試算，1對男女到店選擇有90道菜可選的「牛角吃到飽」方案，2人只要5907日圓；若是包含一對夫妻、小學生與幼兒各1人的四口之家，在女性半價，小學生半價、幼兒免費的情況下，合計只要7876日圓就能爽吃一頓「牛角吃到飽」。

這項活動發布後果真引起眾多女性好評，紛紛上網曬照片。然而也有很多網友認為這是「歧視男性」，意外引發「炎上」危機，甚至有人怒斥「絕對不能原諒」、「什麼年代了還用性別當作促銷主題」。還有人批評，繼電影院『女人節』、電車『女性專用』之後，現在燒肉吃到飽對於男人也產生了不公平待遇。有女性網友反唇相譏，「才不想跟為了這種事情就發火的男人交往」、「愛抱怨的男人不會受歡迎」。還有網友想到可以用「心理上自認為女性」為由要求特惠，「暫時當個女人好了」、「我來男扮女裝吧！」，頗有惡搞意味。

另有網友持平分析，討論歧視與否的同時，應該一併考量社會結構問題，日本女性平均薪資是男性的70%，女性在燒肉吃到飽付了一樣的價錢但食用量通常少於男性，牛角這種促銷活動或許可視為改善這個問題的方式，「如果男女薪資差距消除就不需要什麼這種半價活動，與其把這次活動視為歧視男性，不如視為針對消除性別差距所做的努力」。

面對這股意料之外的「炎上」危機，牛角表示，這項優惠企畫是為了紀念在琦玉縣舉辦的時尚盛典「東京女子時尚秀」（Tokyo Girls Collection）合作而推出，其次自然是為了開拓新的顧客群，而且有消費統計數據支持。牛角統計顯示，女性顧客吃到飽的肉食用量平均比男性少了4盤。吃到飽的價位較高，牛角希望藉由這次優惠活動讓大眾有機會盡情享用超值吃到飽，絕無性別歧視意圖，但也會把各方看法視為寶貴意見納入日後活動設計考量。