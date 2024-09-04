中能發電公司今天（4日）舉行中能風場完工感恩典禮，中鋼代理董事長王錫欽表示，台灣離岸風電產業發展具有天時、地利、政通、人和四大優勢，台灣應有信心。而CIP區域總裁許乃文則說，3-1期渢妙已對銀行發出專案融資邀請，9月見真章，「如果沒有新台幣融資，豈不是很丟臉。」

中能風電公司今天宣布31座風機全日完成安裝，象徵整案風場提前完工，年底可望整場併網發電，中能風場預計每年發電11億度電，為近30萬個台灣家庭帶來潔淨綠電風場減碳約55萬噸，為中鋼朝綠能減碳願景邁進。

而王錫欽預計9日將卸下中鋼代理董事長兼總經理職務，過退休生活，原本經濟部情商他留任中能風電公司董座一職，但他今天透露「階段性任務已完成」，意謂不會留任。

王錫欽在中能風電完工慶典後接受媒體聯訪表示，台灣離岸風電有四大優勢：天時、地利、政通、人和。「天時」指的是離岸風電在歐洲已到成熟階段，往歐洲以外亞洲地區發展，發展曲線可看出愈來愈快；「地利」指的是台灣海峽風力資源豐富，中央山脈有聚風效益，據調查全球20大風場中，資源最豐富有16處都在台灣海峽。

所謂「政通」，他說，台灣離岸風電發展有很好規劃，先是示範，再潛力場址，接著區塊開發，規劃程序十分透明，雖有在地化要求，但遊戲規劃是清楚的。「人和」指的是，國內廠商覺得離岸風電發展是個機會，也響應投入，不是政府拿鞭子要產業投入，供應鏈自行投資培植風電技術，做出未來新的產業發展，基於這四大優勢，對台灣離岸風電發展應要有信心。

不過，王錫欽說，中鋼技術及控制風電風險的能力仍不足，因此未來參與綠電開發方式會調整改變，不會再像中能風場擔任主導方，而會改採參股方式，針對風場參股某一部分。

而CIP區域總裁許乃文則說，中能風場是CIP今年繼彰芳西島風場後，第二座在台灣完工的風場，和中鋼強強聯手，以全方位本土化壯大我國本土離岸風電產業，中能是台灣風電史上本土化落實率最高風場，是第一個提前完工，也是我公股銀行首度全員參與專案融資的計畫，堪稱我國離岸風電發展完美典範，中能風場的順利商轉可讓供應鏈及金融界看見離岸風電產業的前景，朝能源轉型2.0邁進。

CIP中能執行長Joris Hol表示，離岸風電產業的成長並非一蹴，歐洲也是，從中能風場可以證明，本土供應鏈非常有實力，都能做到對開發商承諾，渢妙風場也是，以台灣的經驗及未來可行性來看，本土供應鏈仍有發展空間，應給予本土廠商時間和空間，可以和開發商一起成長。

Joris Hol說，國產化並非離岸風電計畫最大的問題，最大挑戰在融資，可以看出台灣本銀行及政府可以如何協助離岸風電往前走。許乃文並補充說，目前渢妙二周前展開專案融資，渢妙的曝險在CIP單一專案風場已高達90億元，九月中可以見真章，倘若公股及本土銀行沒有回應，這是很「丟臉」的事。

許乃文說，3-1期的渢妙風場已售電給半導體、資通訊及傳產，橫跨各種不同領域，涵蓋許多護國大山，是用台灣的風發電給台灣的綠電大戶，增加台灣出口競爭力，如果沒有新台幣融資，「豈不是很丟臉」！如果官股不挺政策，到底是誰在挺政策？第三階段已沒有躉購的補助，要能運作成功，台灣人必須群策群力來做，CIP負責把電廠蓋出來，現在要展開融資，若官股都不站來，表示不支持政府政策，不能一直靠國際銀行來救濟，否則會很丟臉。