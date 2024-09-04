台灣農產品的國際行銷，可以很多面、很靈活。農業部部長陳駿季近日在日本行銷台灣農產品，親訪日本多家連鎖便利商店、超市，鼓勵日方研發台日加工食品，4日在日本神戶綜合運動公園棒球場參加與歐力士猛牛隊合作舉辦的「台灣農產日」活動，除受邀擔任開球貴賓，於賽前致贈球團臺式香腸、貢丸、排骨及肉燥等豬肉加工產品，向現場2萬多名進場球迷介紹美味的臺灣豬肉加工產品。

農業部表示，這是台灣香腸及貢丸等豬肉加工製品首次在日本球場販售，現場排隊民眾絡繹不絕，陳駿季也擔任起「台灣豬肉最佳銷售員」，向現場購買日本球迷推薦美味的台灣香腸及貢丸。

農業部表示，現正積極向世界動物衛生組織（WOAH）申請「豬瘟非疫國」，若順利將可在明年成為亞洲唯一的「三大豬病非疫區」，屆時台灣生鮮豬肉也即將有機會輸往全世界，不僅有機會與日本民眾分享，也能成為全球民眾餐桌上的佳餚。

臺灣漁業團體代表梓官漁會與Kanesue超市社長牛田喜博，在陳駿季見證下，簽署合作備忘錄。農業部表示，Kanesue超市已創立122年，是日本中部地區具代表性的連鎖超商通路，目前已在店舖販售臺灣鮪魚、白帶魚、鳳梨、芒果，而臺灣紅肉紅龍果在今年6月准入日本後，進入Kanesue超商通路，現在要透過冷鏈網絡建立，確保到貨品質。