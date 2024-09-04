澎湃新聞4日報導，淘寶正式宣布接入微信支付，兩大巨頭終於牽手。

淘寶天貓4日發布公告稱，為提升消費者購物體驗，淘寶計畫新增微信支付能力，並於本意見徵集結束後，進行平台規則調整。據悉，本次調整將覆蓋全體淘寶和天貓商家。這也意味著，淘寶App將全面支持微信支付，真正實現互聯互通。此外，美團外賣、美團酒店也已經正式入駐支付寶小程序，美團團購或將於近日上線。

澎湃新聞報導，微信方面稱，目前與淘寶平台商戶的功能適配正在開通中，具體上線時間請關注淘寶平台公告。微信支付始終秉持開放的合作理念，積極探索與各領域之間的互通合作。

此前，微信支付已與包括銀聯雲閃付、京東支付、三大營運商旗下支付平台、數字人民幣等陸續開展支付互通合作，未來也將不斷探索，在保障交易安全的基礎上，持續為用戶提供便利。

淘寶天貓方面回應稱，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平台之間的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。

支付寶回應表示，開放、協作、創新、共用是互聯網的基本精神，也是行業發展的大勢所趨。支付寶會與淘天集團繼續深化戰略合作，加大科技創新和產品創新，為廣大商家和消費者持續創造更大的價值。

支付寶還在回應中稱，開放造就更大的未來，支付寶將在互聯網技術、AI技術產品和更廣泛的生態加大開放合作，助力數位經濟的生機與繁榮，也為支付寶平台打開更大的商業空間。

澎湃新聞實測發現，儘管默認支付模式仍為支付寶，淘寶特價版App目前已支持微信支付。在淘特App中將所需商品加入購物車後選擇商品進行結帳，介面下拉即可選擇「支付寶」、「微信支付」與「找朋友幫忙付」三種模式。選擇微信支付後，跳轉至小程序即可結算。淘寶App則只支持「支付寶支付」與「找朋友幫忙付」兩種結帳方式。