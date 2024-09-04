周三（4日）美股一開盤仍延續前一個交易日的跌勢，但盤中主要指數陸續由黑翻紅，道瓊工業指數早盤大漲逾100點，與台股連動密切的費城半導體指數走強逾1%。周二（3日）暴殺9.53%的AI霸主輝達，周三開盤續跌逾2%，但早盤止跌回升，震盪走高。

截至台北時間4日晚間10點40分，道瓊工業指數上漲120.40點（或0.29%），暫報41057.33點；那斯達克指數上漲21.97點（或0.13%），暫報17158.27點；標普500指數上漲10.21點（或0.18%），暫報5539.14點；費城半導體指數上漲54.39點（或1.14%），暫報4813.39點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果跌1.59%，谷歌母公司Alphabet小漲0.37%，微軟跌0.22%，亞馬遜跌0.40%，臉書母公司Meta小跌0.04%。半導體類股普遍震盪走強，輝達小漲0.78%，超微暴漲4.36%，台積電ADR漲1.51%，聯電ADR漲1.70%。

交易員普遍預估9月的市場行情將出現更多波動。美國銀行私人銀行投資主管Chris Hyzy指出，未來8周應該有絕佳的投資機會，「你可以趁機調整自己的投資組合，讓資產更加多元化，並讓市場活動對你真正有利」。

但也有專家擔心周五即將公布的非農就業報告。Premier Miton Investors投資長Neil Birrell表示，「令人失望的數據會讓市場感到些許恐慌」。他認為目前市場缺乏確定性，「我不敢在周五的數據發布前在周三逢低買進」。