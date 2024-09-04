幾個月前有消息稱土耳準備申請加入金磚國家聯盟（BRICS），俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）週三（4）證實，土耳其已經提交正式申請，克宮將對此進行評估。

綜合《歐洲新聞》（Euronews）、《土爾其今日》（Türkiye Today）4日報導，烏沙科夫在接受記者採訪時表示：「土耳其已提交正式的成員申請，我們將對此進行評估。」

先前傳出土耳其申請加入金磚國家聯盟的消息後，俄羅斯方面曾強調了土耳其對金磚家家的興趣，但並未透露任何具體的申請細節。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週一（2）也對記者表示：「是的，土耳其對加入金磚國家確實表現出興趣。」

美國《彭博社》（Bloomberg）同日報導稱，土耳其在幾個月前就已經提交了加入申請。《歐洲新聞》獲悉的外交部消息來源則表示，安卡拉方面並未公開分享有關申請的任何信息，並對相關問題未作回應。

《彭博社》指出土耳其之所以想要加入金磚國，主要原因是對多年來，申請加入歐盟停滯不前感到失望。此外，土耳其在俄烏戰爭中的立場受到了北約成員國的批評，另外與莫斯科關係緊密，也是促使土耳其提出申請的原因之一。

俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）於2024年6月曾表示：「你們知道，聯盟的大門是敞開的。申請國需要符合一定的標準，這些標準應該與國家加入基於互相尊重的聯盟的願望相一致，而非只是加入一個精英俱樂部。」

土耳其外長費丹（Hakan Fidan）則表示：「我們與金磚成員國保持著聯繫，進行會談和協商，」作為金磚國家中經濟實力和人口規模最小的成員，南非於2010年底首次擴展時加入該聯盟。埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國後於2024年1月1日加入該聯盟。

2024年10月，預計將在俄羅斯喀山舉行的峰會上討論金磚國家聯盟的擴展建議。