僅在2023一年的會計年度，幣安實體公司迄今就完成了25次審計，並獲得了無保留意見（unqualified opinion）。

正大新加坡將提供專業的非審計和非確信服務，就技術會計、財務報告、審計準備和稅務事宜向幣安提供建議。特別是，該公司將根據國際財務報告準則（IFRS）下的會計政策、加密貨幣及非加密貨幣相關交易提供諮詢服務。此外，正大也將協助提升現有會計政策及商業交易文件的完備性。

幣安財務高級副總裁Kaiser NG評論道：「與正大聯合會計師事務所的合作是建立對我們會計流程信任度的重要一步，也大大提升我們對為未來審計的準備力。」

「在過去的幾年中，隨著幣安不斷成熟並發展為一家金融機構，其對公司治理和業務結構做出了重大調整，這些調整更符合傳統金融企業。我們預計這些改變將增強信心，幫助幣安的業務更加透明，並在我們繼續發展的過程中更容易被全球監理機構所理解。」

正大財務長服務部、ESG和永續發展負責人Chetan Hans評論道：「我們很高興能與幣安合作，提升他們的會計政策。作為顧問，我們將協助幣安在會計政策上與IFRS標準接軌，同時我們也期待支援幣安管理層實現此一目標。」