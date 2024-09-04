去年2月，一架猶他州國民警衛隊 AH-64D 阿帕契直升機，在「定向飛行」中墜毀。現在原因找到了，竟是駕駛員的直升機飛行經驗不足導致，他只有35分鐘的模擬器時數。說來奇怪的是，這位飛行員在理論上根本不該進入阿帕契駕駛艙，因為他的本職是一名 F-35 戰鬥機的飛行員。

航空學家(TheAviationist)報導，調查人員表示，2024 年 2 月 12 日，這架直升機由一名空軍預備役上校駕駛，但他是F-35戰鬥機飛行員，習慣的是飛機的操控感，他的直升機飛行經驗只有在阿帕契模擬器上的35分鐘。

調查人員表示，墜機事故前，這名無經驗的飛行員，已操作阿帕契大約90分鐘。之所以能支持這麼久，是因為與他同飛的副駕駛准尉多次幫助他，已經在三個不同的場合介入操作。然而在第四次嘗試時，那些協助的准尉來不及切換控制，上校在驚慌之際，肌肉記憶導致他習慣的採取固定翼飛機的應變手續，也就是施加了不適合旋翼機的向下壓力，導致阿帕契失去高度而墜毀。

位於前座的副駕駛準尉受到輕傷，而導致墜毀的上校主駕駛則受重傷，所幸不危及生命，只是需要手術治療和復健過程。

雖然原因已出爐，但是衍生的問題卻更多，倒底是什麼原因，使得一名F-35飛行員去駕駛直升機? 那位副駕駛準尉又是什麼角色? 調查顯示，這場飛行似乎是準尉有意為之，他的過度自信認為，能夠即時將直升機搶救回來。

該報告明確評評猶他州國民警衛隊的指揮系統，顯然未能充分執行標準作業程序，而且並非首例。早在 2022 年，兩架猶他州國民警衛隊直升機也因類似的情況而在雪鳥度假村墜毀。

調查人員要求五角大廈的國民警衛隊指揮部門，必須重新檢討全國阿帕契部隊的使用情況，以防止未來再發生不合格人員控制的事件。

直升機與固定翼飛機的操作是很不相同的，F-35 是最先進的戰機，其先進的電傳操縱系統、整合感測器和高度自動化設計，使得F-35飛行員其實相對輕鬆佷多。這與駕駛 AH-64D 阿帕契等戰鬥直升機形成鮮明對比，直升機仍然需要連續的手動控制，來管理旋翼系統、保持穩定性並處理低空的複雜機動。簡單的說，直升機比固定翼飛機對飛行員來說，更具挑戰性。

這次事故及其隨後的調查清楚地提醒我們，適當的訓練和遵守既定程序對於維護軍事行動的安全和完整性的重要性。