因應國際淨零趨勢，邁向國家2050年淨零排放目標，中科管理局積極建構永續綠色園區，引進符合國際認證的先進負碳製程設備廠商光泰環能，於台中園區導入負碳設施「臺灣山椒魚號」產製生物炭及碳匯。

今（4）日光泰環能與台灣洩漏風險控制協會攜手中科管理局等單位，共同舉辦「2024生物炭碳移除產業做氣候調適國際研討會」，提供兼顧經濟成長與環境永續發展參考解方。

中科管理局長許茂新致辭時指出，中科持續推動減廢及循環經濟，期待透過本次活動吸引更多跨領域資源的投入與合作，共同擘劃建構永續ESG未來發展藍圖，推動環境生態維護及促進社會健康福祉，追求經濟成長與淨零減碳環境永續發展的雙重目標。

今日研討會邀集國內外學者專家，首先由德國淨零設備商PYREG公司副總Jan Lihlar及國際認證機構P uro.earth亞太區主管AlvinLee針對國際自然碳匯趨勢與淨零議題出發，介紹歐盟綠色投資及生物炭碳移除（CDR）技術和國際碳匯碳權運作機制。

接著由光泰環能、日商東邦利昂、台大副教授邱祈榮、建築師林彥穎、聚美綠能及中科管理局分享生物炭最新材料趨勢，包括最新負碳塑料、生物炭低碳混凝土等負碳材料研發應用，及透過碳產業交易、城市建築綠化改質等跨領域生態工法等，達成「2030永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」之實際案例與相關經驗，並安排與會人員參訪中科園區負碳設施「臺灣山椒魚號」，實地瞭解符合國際認證的高標準生物炭產製過程，多面向協助企業回應淨零減碳的承諾與倡議，為建構台灣碳移除產業生態系，許一個值得期待的未來。

隨著全球淨零排放潮流與歐美碳邊境調整機制興起，淨零轉型已成為我國產業競爭力的重要議題，高科技產業藉由綠色轉型，積極佈局永續發展的價值導向和投入淨零目標的實質行動，有助提升產品競爭力並於國際市場搶攻新版圖。