民眾黨主席因涉京華城弊案遭到聲押，2日台北地院「無保請回」後，檢方昨(3)日再提抗告，高等法院今(4)日撤銷原裁定，發回北院更裁，明(5)日上午9時30分北院再開羈押庭；對此律師李怡貞擔心支持柯文哲的民眾(小草們)看不懂，便貼心幫忙將高院新聞稿「白話文翻譯」成6大重點。

律師李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，「怕草兒看不懂，一律我不知道，在此白話文翻譯要旨」。

1、柯文哲積極參與京華城案有證據是事實

2、有沒有老人癡呆症請換個法官再詳查

3、原審法官沒有把檢察官的事證好好看完整

4、彭振聲自己的狀紙自己要簽名

5、法官通通具名負責不躲藏

6、不要再來魯小

今高院撤銷柯文哲原「無保請回」裁定，發回台北地院更裁，明上午9時30分將重開羈押庭；高院指出，依同案被告彭振聲及朱亞虎之供述、證人邵琇珮證述，佐以朱與應女相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京之目的、沈的行賄應女犯罪嫌疑重大、被告積極介入京華城案等客觀情狀。

高院認為，柯文哲是否如其主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要，北院未就檢察官所提出之全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，尚非妥適，檢察官抗告為有理由。

★未經判決確定，應推定為無罪。