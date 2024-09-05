前台北市長柯文哲涉及京華城案，北院2日裁定無保請回。北檢抗告後，台灣高等法院撤銷原裁定、發回北院。媒體人張禹宣表示，這不是一般的發回裁定書，字字句句都可能定柯文哲生死。

張禹宣4日在《關鍵時刻》節目中表示，阿北真的出大事了，整個高院從4日下午2點寫到最後發布，大概花了3、4小時的時間，因為這不是一般的發回裁定書，他質疑上級法院跟地方法院下指導棋，說你應該這要做。

主持人劉寶傑表示，這是柯文哲的定罪書？張禹宣回應「對」，發回裁定書字字句句都可能定柯文哲生死，首先第一句說「被告彭振聲以及朱亞虎之供述」，換句話說，似乎已經把前台北巿副巿長彭振聲列被告，前北市兵役局長朱亞虎被指控是後謝的部分。所以彭振聲叫圖利，朱亞虎是貪污的收賄，所以第一個就把這兩件事做裁示，而且證人邵琇珮證述朱亞虎跟應曉薇對話紀錄，這句話嚇死人，朱亞虎跟應曉薇竟然有關連。

張禹宣質疑指出，有查扣被告隨身物品，這事情大條了。朱亞虎受聘沈慶京的目的，就是後謝的，也就是處理後端謝金的，沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大。換言之，沈慶京先行賄應曉薇，應曉薇跟朱亞虎有關連，後謝的金流疑牽扯柯文哲妻子陳佩琪，還跟柯文哲身上的案子關聯。

張禹宣質疑，高院在講柯文哲不是圖利罪的被告，也許會是貪汙治罪條例違反職務收賄罪10年以上有期徒刑的被告，綜觀京華城，被告是否如同自己主張，相信其專業且為多數決的都委會決議，高院沒有採信。

★未經判決確定，應推定為無罪。