女星「喬喬」于卉喬童星出身，2012年她憑藉一支哭喊「不要笑」的影片在網路上暴紅。之後開始漸漸踏入演藝圈，還參演電視劇《我們與惡的距離》，劇中飾演賈靜雯女兒，而被更多人熟知。當初的小女孩，如今已經是17歲的少女了，近日她在IG曬出多張旅遊美照，變漂亮之外，暴風抽高，讓不少粉絲相當驚訝。

于卉喬近日飛往歐洲旅遊，她曬出多張旅遊照和粉絲分享，有匈牙利布達佩斯漁人堡裡拍攝的照片，她透露是她在旅遊時，走到一半就遇到下雨，只好急忙好一隻手護著相機、一隻手壓住帽子急忙躲雨。另外一張則是她走到市區看到大型月亮裝置藝術，她開心地手舉高做出托著月亮的動作。照片中可以看到于卉喬穿著深色長洋裝，內搭牛仔長褲，展現出優秀身材比例，俏麗短髮搭配精緻煙燻妝容，乍看之下，讓人很難發現居然就是童星喬喬。

17歲喬喬身材高挑。（圖／翻攝自ciaociaorose IG）

此外，她還到訪了中央市場、自由橋、國會大廈等地，並分享多張看起來相當專業的照片，于卉喬細心解釋每張照片背後的故事，展現出拍照愛好。貼文一曝光後，粉絲紛紛也留言表示：「這穿著風格跟妝容適合喬喬」、「喬喬變成熟、變美了」、「美到被IG判定是AI，哈哈哈」、「好漂亮」、「風景很美！」、「能看到你長大也覺得太好了！」