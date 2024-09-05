女星賴琳恩擁有精緻五官及凹凸有致的魔鬼身材，2017年與男星陳乃榮結婚後，更獲得「最辣人妻」的封號。鮮少更新社群的她，4日突然發文透露，有一名男網友從2022年就私訊她要求出售內衣褲，賴琳恩則對此感到哭笑不得，還開玩笑說：「乾脆開一個賣場，一套10萬。」

賴琳恩4日在限時動態發文透露，自己平時很少使用社群，也幾乎不會看私訊，不過她最近心血來潮，決定整理一下未讀的陌生訊息，結果發現一位男網友，從2022年開始就每個月傳好幾次訊息給她。

賴琳恩收狂粉私訊求售內衣褲。（圖／IG@lene_lai）

而點開訊息後，竟是對方希望她能出售自己的內衣褲，且對方還會附上自拍照跟影片，她也苦笑說道，這位男網友的「堅持不懈」，終於成功引起她的注意，「因為他的堅持，我還真的看到了…」

對此，賴琳恩幽默表示，「是有沒有這麼想要我的內衣褲？（難道）發現新商機？」甚至開玩笑提議，或許自己可以藉機開一個賣場，專賣二手內衣褲，更公開售價「一套10萬」，不過她最後還是提醒網友：「你們別再寄自拍給我，真的沒有很大。」